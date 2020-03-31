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31 марта 2020, вторник, 21:37 233
Мир 2020-03-31T21:38:07+03:00
Українські Новини
Ученые из Европы и США назвали симптомы коронавируса у детей

Ученые из Европы и США назвали симптомы коронавируса у детей

Таня Войтюк
Коронавирус, Симптомы коронавируса, Коронавирус в мире, коронавирус у детей
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Помимо того, что у трети больных COVID-19 не проявляются симптомы, у детей симптомы коронавируса проявляются гораздо легче, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая,

Об этом сообщает The Irish Timе.

В докладе ученых из Швеции, Великобритании и США отмечается, что показатель заболевания COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют "легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко".

Педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер отметила, что 96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания.

По ее словам, типичные симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых: лихорадка, кашель, насморк.

Реже у детей проявляются некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и рвота. Врач уверяет, что в целом дети с коронавирусом "справляются очень хорошо". Лечить симптомы она советует препаратами на основе парацетомола.

При этом специалист отмечает определенные "тревожные симптомы", которые могут проявиться во время заболевания, и которые требуют немедленного обращения к врачу.

Среди таких - затруднение дыхания, вялость, отказ от воды. В связи с этим медик советует при любых признаках респираторных заболеваний, особенно в случаях снижения аппетита, всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости, что, в общем, является традиционной рекомендацией.

Как сообщали Українські Новини, кареты "скорой помощи" будут выезжать на вызов к гражданам с симптомами коронавируса после осмотра семейного врача или при симптомах пневмонии и дыхательной недостаточности.

Также Минздрав обновил список людей, которые находятся в зоне риска заболевания Covid-19.

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