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01 апреля 2020, среда, 05:20 149
Экономика 2020-04-01T05:20:01+03:00
Українські Новини
Доллар начал дешеветь. Почем валюта в первый день апреля

Доллар начал дешеветь. Почем валюта в первый день апреля

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара
Доллары и гривны
Доллары и гривны

Несмотря на то, что с начала карантин доллар подскочил до 28, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 апреля, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,1742
1 доллар США 27,6289
1 швейцарский франк 28,6028
10 иен 2,5471
10 российских рублей 3,5215
1 евро 30,2564


Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны

Ранее МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. По словам президента, МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 

Тем временем Гороховский считает, что курс гривны в 28-29 UAH/USD завышен и не советует скупать валюту на пике цен.

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