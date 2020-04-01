Доллар начал дешеветь. Почем валюта в первый день апреля

Несмотря на то, что с начала карантин доллар подскочил до 28, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 апреля, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,1742 1 доллар США 27,6289 1 швейцарский франк 28,6028 10 иен 2,5471 10 российских рублей 3,5215 1 евро 30,2564



Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны.



Ранее МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. По словам президента, МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.



Тем временем Гороховский считает, что курс гривны в 28-29 UAH/USD завышен и не советует скупать валюту на пике цен.