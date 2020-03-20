ТОП-менеджер Monobank считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным

В то время как доллар приближается к отметке 28, соучредитель розничного мобильного банка Monobank Олег Гороховский считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным и не советует скупать валюту на пике цен.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українські Новини.

"Когда начинается ажиотажное настроение, паника – конечно курс растет. В принципе, есть предпосылки, я согласен Александром (депутат Рады Александр Дубинский), что уходят нерезиденты с ОВГЗ и хотят конвертироваться. Но большая составляющая – это то, как мы к этому подходим. Я считаю, что оснований для того, чтоб скупать сегодня валюту на пике, нет. И в принципе курс 28-29 UAH/USD, который мы сейчас видим – это великоватый курс, и не стоит по этому курсу покупать валюту", - сказал банкир.

По его словам, дальнейшие события с курсом будут зависеть от того, как все будет восприниматься населением.

"А то, каким будет курс, то все зависит от того, насколько мы будем оптимистично в передачах как эта, относиться к ситуации", - подчеркнул Гороховский.

Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.