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29 марта 2020, воскресенье, 05:30 19
Экономика 2020-03-29T05:30:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара может взлететь выше 30 гривен: эксперт назвал условие

Курс доллара может взлететь выше 30 гривен: эксперт назвал условие

Надежда Комендантова
Гривна, Курс валют, Девальвация, курс доллара, Транш МВФ
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

В то время, как ЕБА допускает падение ВВП Украины на 9% из-за продления карантина до 24 апреля, отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) приведет к существенному росту дефицита бюджета нашей страны и окажет негативное влияние на курс гривни.

Об этом в комментарии сайту пишет "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривни и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина. Также резко возрастает нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть невозможно в условиях нестабильности на глобальных рынках, отсутствия спроса или высоких ставках при размещении. В итоге гривня со временем может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием всех этих факторов", – считает Шевчишин.

Ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

Как сообщали Українські Новини, Олег Гороховский считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным и не советует скупать валюту на пике цен.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.

Ранее МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 

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