підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Долар почав дешевшати. Скільки коштує валюта в перший день квітня
01 квітня 2020, середа, 05:20 3
Економіка 2020-04-01T05:30:01+03:00
Українські Новини
Долар почав дешевшати. Скільки коштує валюта в перший день квітня

Долар почав дешевшати. Скільки коштує валюта в перший день квітня

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні, Долар
Долари та гривні
Долари та гривні

Незважаючи на те, що з початку карантину долар підскочив до 28, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,1742
1 долар США 27,6289
1 швейцарський франк 28,6028
10 ієн 2,5471
10 російських рублів 3,5215
1 євро 30,2564

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що відсутність співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) матиме негативний вплив на курс гривні.

Раніше МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України. За словами президента, МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.

Тим часом Гороховський вважає, що курс гривні в 28-29 UAH/USD завищений і не радить скуповувати валюту на піку цін.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс долара курс гривні Долар

Долар обвалився: НБУ різко підвищив офіційний курс...
Долар на міжбанку різко обвалився...
Долар продовжує падати. Курс валют на 31 березня...
Бензин і дизпаливо подешевшали на 1-2,5 гривні/літ...
В Україні за день підтвердили ще 96 випадків коронавірусу. Померли 4 людини
Аваков прогнозує продовження карантину в Україні
Новини
Валерій Макеєв: Що стоїть за бравими рапортами поліції про складання адмінпротоколів за порушення правил карантину 06:17 Думка
Футбол в Білорусі (шарж). Малюнок: Омар Момані
У світі шириться популярність білоруського футболу, зокрема, через "своєрідне" прочитання назв його клубів 06:13 Відео
Долар почав дешевшати. Скільки коштує валюта в перший день квітня 05:20
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Комаровський пояснив, чому ні в якому разі не можна приймати антибіотики для профілактики коронавіруса 00:01
Україна доставила з Китаю 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус 22:37
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
Типова тендерна документація від бізнесу залучить до ринку усіх порядних підрядників, – Всеукраїнська дорожня асоціація 16:29 Прес-реліз
більше новин
Два пацієнти з COVID-19 померли в Чернівецькій області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok