Долар почав дешевшати. Скільки коштує валюта в перший день квітня

Незважаючи на те, що з початку карантину долар підскочив до 28, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,1742 1 долар США 27,6289 1 швейцарський франк 28,6028 10 ієн 2,5471 10 російських рублів 3,5215 1 євро 30,2564

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що відсутність співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) матиме негативний вплив на курс гривні.



Раніше МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України. За словами президента, МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.



Тим часом Гороховський вважає, що курс гривні в 28-29 UAH/USD завищений і не радить скуповувати валюту на піку цін.