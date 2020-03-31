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31 марта 2020, вторник, 12:13 442
Общество 2020-03-31T17:30:07+03:00
Українські Новини
Минздрав обновил алгоритмы стационарного лечения пациентов с коронавирусом

Минздрав обновил алгоритмы стационарного лечения пациентов с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Лекарства, Минздрав, Коронавирус, лечение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как возле киевских больниц создали пункты сортировки больных коронавирусом, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Украине обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что документально зафиксировано алгоритмы обнаружения коронавирусной болезни, стандарты работы специалистов экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации пациентов с тяжелыми и средней тяжести случаями. Также утвержден маршрут пациента.

На даный момент медицинский работник, который обнаружил симптомы  COVID-19, должен действовать по следующему алгоритму:

  • зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;
  • в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр МЗ Украины;
  • если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится сбор необходимых материалов для анализов, которые должны быть отправлены в лабораторию.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Кроме того, Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина.

Также в Минздраве заявили, что не видят смысла в массовом тестировании на коронавирус.

Тем временем, госструктуры закупили через Prozorro почти 15 тыс. тестов на коронавирус.

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