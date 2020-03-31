Минздрав обновил алгоритмы стационарного лечения пациентов с коронавирусом

В то время, как возле киевских больниц создали пункты сортировки больных коронавирусом, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Украине обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что документально зафиксировано алгоритмы обнаружения коронавирусной болезни, стандарты работы специалистов экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными COVID-19 в домашних условиях, критерии для госпитализации пациентов с тяжелыми и средней тяжести случаями. Также утвержден маршрут пациента.

На даный момент медицинский работник, который обнаружил симптомы COVID-19, должен действовать по следующему алгоритму:

зарегистрировать случай и проинформировать медучреждение для дальнейшего клинического исследования пациента;

в двухчасовой срок проинформировать о подозрении на заболевание лабораторный центр МЗ Украины;

если пациент попадает в круглосуточный стационар, там проводится сбор необходимых материалов для анализов, которые должны быть отправлены в лабораторию.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом.