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31 марта 2020, вторник, 18:52 2862
Финансы 2020-03-31T18:52:53+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд рассказал, что делать при задержке доставки пенсии

Пенсионный фонд рассказал, что делать при задержке доставки пенсии

Сергей Жолобецкий
Пенсионный фонд, Пенсия, индексация пенсий, выплата пенсий, Доставка пенсий
Пенсии за март профинансированы вовремя и в полном объеме
Пенсии за март профинансированы вовремя и в полном объеме

В то время как на индексацию пенсий и помощи по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд гривен, Пенсионный фонд сообщил, что выплату пенсий за март текущего года обеспечено своевременно в соответствии с действующим законодательством.

Об этом Українським Новинам сообщили в ПФ.

Отмечается, что в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия, организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков в порядке, предусмотренном Кабинетом министров.

Выплату пенсий за март текущего года обеспечено своевременно в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в ПФ сообщили, что выплата пенсий через банковские учреждения регулируется Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденным соответствующим постановлением Кабинета Министров.

В пункте 21 Порядка выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета, уполномоченный банк обязан обеспечить по желанию получателя выдачу пенсии и денежной помощи, как непосредственно в банке, так и с доставкой получателю домой в удобное для него время, что определяется договором между уполномоченным банком и получателем.

Выплата и доставка пенсий, социальных пособий осуществляется национальным оператором почтовой связи "Укрпочта" в соответствии с Инструкцией о выплате и доставке пенсий, социальных пособий национальным оператором почтовой связи.

По вопросу несвоевременной выплаты пенсии получателю следует обращаться в контакт-цента Пенсионного фонда Украины по телефону "Горячей линии" 0-800-503-753.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

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