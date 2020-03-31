Изменения в госбюджет будут доработаны через неделю, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует доработку изменений в государственных бюджет на 2020 год через неделю, голосование за который провалила Рада 30 марта.

Об этом он сообщил в ходе передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Я уверен, что через 7 дней этот закон (об изменениях в госбюджет) будет еще лучше и будет соответствовать тем требованиям, с которыми мы сталкиваемся", - сказал премьер.

По его словам, депутаты не смогли проголосовать за данный законопроект потому, что не все депутаты успели ознакомиться с ним.

30 марта Верховная Рада направила на повторное первое чтение изменения в госбюджет на 2020 год.

За принятие в первом чтении законопроекта №3279 проголосовали 223 депутата при минимально необходимых 226, а за направление его на повторное первое чтение – 273 депутата.

Как сообщали Українські Новини, Рада приняла закон о дистанционной работе.

Также Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.