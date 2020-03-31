Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні зарплат чиновникам

Кабінет Міністрів розраховує заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень, на час карантину.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ході телепередачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Коли йшла дискусія в парламенті, яким методом підходити, ми вважали яку суму виграє українське суспільство від подібних дій - скорочення заробітних плат чиновників. Так ось, у тому випадку, який реалізований зараз, спільно з парламентом було відпрацьовано, абсолютна сума вийшла більшою, яка також спрямована до фонду на боротьбу з коронавірусом. Тобто це джерело, який дав понад 1,5 млрд гривень, які кладуться в фонд боротьби з коронавірусом, державний фонд", - сказав Шмигаль.

Раніше він повідомив, що Кабмін пропонує до кінця 2020 року скоротити наполовину зарплату чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату і винагороду керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній.

У той же час у внесеному Кабміном у Верховну Раду законопроект про зміни до держбюджету на 2020 рік передбачено з 1 квітня і до завершення карантину обмежити зарплату та грошове забезпечення працівників бюджетних установ 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україні необхідно погасити $3,5 млрд зовнішніх боргів і $5,5 млрд внутрішніх 2020.

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.