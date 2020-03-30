Нацполиция дезинфицирует служебных собак из-за карантина

Национальная полиция проводит дезинфекцию служебных собак из-за карантина, который продлится по всей Украине до 24 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Такие меры проводятся. Дезинфицируют лапы, в частности", — сказали в ведомстве.

Дезинфекция проводится для того, чтобы собаки не переносили возможную инфекцию коронавируса.

Такую же дезинфекцию проводят и служебным собакам в Национальной гвардии.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на период карантина освободила от ответственности за нарушение налогового законодательства.

Кроме того, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

Кроме того, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

Власти Киева обобщили список ограничений, регламентов и рекомендаций на случай карантина в столице, который продлится минимум до 24 апреля.