Верховная Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей в то время, как НБУ упростил получение кредита для физлиц.

За принятие в целом законопроекта №3275 проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки: для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год; для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год; для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн гривен в год.

Ранее 3 депутата Рады в законопроекте №2338 предлагали парламенту поднять годовые лимиты для предпринимателей, а также для предпринимателей 1-й группы, оказывающих бытовые услуги, ввести налоговую ставку 0%.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатировал, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Ранее в Раде предлагали установить налоги для физлиц в зависимости от месячного или совокупного годового дохода