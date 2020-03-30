Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства

Вслед за отменой платы за аренду, Верховная Рада на период карантина освободила от ответственности за нарушение налогового законодательства.

За принятие в целом законопроекта №3275 проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данный документ направлен на поддержку бизнеса, в частности: до 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок; всех, кто подает финотчетность, освободить от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина +90 дней; до 31 мая продолжить освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ; поручение Кабмина и НБУ срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов; урегулировать вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от НДС оборота лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом; установление нулевого акциза на спирт для производства дезинфицирующих средств; суммы, направляемые на борьбу с коронавирусом, освобождаются от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений.

Вместе с тем, депутаты добавили карантин к основаниям для помощи по частичной безработице.

Кабмину, в свою очередь, поручено установить контроль над ценами на товары, которые необходимы для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Также в случае принятия закона будут автоматически продлены выплаты социальных пособий на период карантина; запрещено банкам повышать процентную ставку по кредитам; временно освобождены от штрафов и пени потребительские кредиты, которые были заключены до 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен предложить Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 122,945 млрд гривен и увеличить расходы на 79,215 млрд гривен. Так, доходы госбюджета планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен, при этом доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 млрд гривен до 853,394 млрд гривен, спецфонда с 120,409 млрд гривен до 119,241 млрд гривен. Расходы госбюджета планируется увеличить с 1 184,010 млрд гривен до 1 263,225 млрд гривен: расходы общего фонда с 1 052,678 млрд гривен до 1 133,065 млрд гривен, спецфонда сократить с 131,331 млрд гривен до 130,160 млрд гривен.

Однако на заседании Рада провалила бюджетные поправки и направила на повторное первое чтение изменения в госбюджет на 2020 год.