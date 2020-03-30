Запреты, правила и рекомендации. Киевский карантин в инфографике

Власти Киева обобщили список ограничений, регламентов и рекомендаций на случай карантина в столице, который продлится минимум до 24 апреля. Их опубликовал на своей странице Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Поворозник объяснил, что Кабинет министров Украины принял постановление о чрезвычайных ситуациях, а ограничения определяются этим документам. Они имеют как законодательное, так и медико-санитарное основание.

Чиновник предупредил, что, если ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции ухудшится, карантинные меры станут жестче.

"Все мы понимаем, что кроме угрозы вируса, нас ждет и экономическая нестабильность. Поэтому часть бизнеса может и должна работать в этих условиях. Но только по регламентам, разработанным санитарно-эпидемиологическим органом и утверждении распоряжением. Нет соблюдения регламента — нет деятельности! За невыполнение ограничений есть административная и уголовная ответственность", — напомнил Поворозник.

Заместитель главы КГГА напомнил, что минимальный штраф за нарушение карантина — 17 тысяч гривен.

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 30 марта 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.

Чтобы уменьшить распространение инфекции, в Киеве закрыли метро. Однако некоторые вирусологи полагают, что этого можно было не делать.

Кроме того, в Киеве закрыли весь общественный транспорт для простых пассажиров за исключением работников критически важных сфер.