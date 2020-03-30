В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек

Пока по всему миру коронавирус выявили у 722 435 человек, за сутки в Украине зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 30 марта 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Статистка по областям выглядит так:

Винницкая область - 23 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

▪Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 102 случая;

Киевская область - 49 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 60 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черновицкая область - 75 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

В сообщении добавили, что у них нет данных, сколько человек заболели на временной о временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и в городк Севастополь.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу

Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.



Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.