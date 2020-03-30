В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек

Пока по всему миру коронавирус выявили у 722 435 человек, за сутки в Украине зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 30 марта 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. Статистка по областям выглядит так: Винницкая область - 23 случая; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 8 случаев; ▪Донецкая область - 6 случаев; Житомирская область - 5 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 11 случаев; Ивано-Франковская область - 41 случай; Кировоградская область - 4 случая; г. Киев - 102 случая; Киевская область - 49 случаев; Львовская область - 6 случаев; Луганская область - 2 случая; Одесская область - 8 случаев; Полтавская область - 1 случай; Ровенская область - 11 случаев; Сумская область - 9 случаев; Тернопольская область - 60 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 1 случай; Хмельницкая область - 2 случая; Черновицкая область - 75 случаев; Черкасская область - 50 случаев; Черниговская область - 2 случая. В сообщении добавили, что у них нет данных, сколько человек заболели на временной о временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и в городк Севастополь. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.