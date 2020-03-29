В Украине за сутки 57 новых случаев коронавируса, всего 475 зараженных, умерли - 10

И пока по всему миру коронавирусом заболели 665 тыс. человек, по состоянию на вечер 29 марта в Украине подтверждено 475 случев заболевания COVID-19, 10 - летальных, 6 человек выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров подтверждено 475 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине.



Кроме того, 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.



Карта распространения коронавируса

Как сообщали Українські Новини, депутат Геращенко сообщила, что министр финансов Уманский и министр здравоохранения Емец в разгар коронавируса подали в отставку.



Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.



Кроме того, медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.





