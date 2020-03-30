В Україні підтвердили 480 випадків коронавіруса COVID-19. Померли 11 осіб

Поки по всьому світу коронавірус виявили у 722 435 осіб, за добу в Україні зафіксували 62 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 30 березня 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних 6 пацієнтів одужали. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Статистка по областях виглядає так: Вінницька область - 23 випадки; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 8 випадків; ▪Донецька область - 6 випадків; Житомирська область - 5 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Запорізька область - 11 випадків; Івано-Франківська область - 41 випадок; Кіровоградська область - 4 випадки; Київ р. - 102 випадки; Київська область - 49 випадків; Львівська область - 6 випадків; Луганська область - 2 випадки; Одеська область - 8 випадків; Полтавська область - 1 випадок; Рівненська область - 11 випадків; Сумська область - 9 випадків; Тернопільська область - 60 випадків; Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 1 випадок; Хмельницька область - 2 випадки; Чернівецька область - 75 випадків; Черкаська область - 50 випадків; Чернігівська область - 2 випадки. В повідомленні додали, що у них немає даних, скільки людей захворіли на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської областей і в місті Севастополь. Карта поширення коронавіруса Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря Як повідомляли Україніські Новини, на вечір 29 березня в Україні було 475 випадків захворювання. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус. Крім того, медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.