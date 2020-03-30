В Україні підтвердили 480 випадків коронавіруса COVID-19. Померли 11 осіб

Поки по всьому світу коронавірус виявили у 722 435 осіб, за добу в Україні зафіксували 62 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 30 березня 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних 6 пацієнтів одужали. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Статистка по областях виглядає так:

Вінницька область - 23 випадки;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 8 випадків;

▪Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 5 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 11 випадків;

Івано-Франківська область - 41 випадок;

Кіровоградська область - 4 випадки;

Київ р. - 102 випадки;

Київська область - 49 випадків;

Львівська область - 6 випадків;

Луганська область - 2 випадки;

Одеська область - 8 випадків;

Полтавська область - 1 випадок;

Рівненська область - 11 випадків;

Сумська область - 9 випадків;

Тернопільська область - 60 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 1 випадок;

Хмельницька область - 2 випадки;

Чернівецька область - 75 випадків;

Черкаська область - 50 випадків;

Чернігівська область - 2 випадки.

В повідомленні додали, що у них немає даних, скільки людей захворіли на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської областей і в місті Севастополь.

Карта поширення коронавіруса

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря

Як повідомляли Україніські Новини, на вечір 29 березня в Україні було 475 випадків захворювання.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Крім того, медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.