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30 березня 2020, понеділок, 10:16 30
Суспільство 2020-03-30T15:00:11+03:00
Українські Новини
В Україні підтвердили 480 випадків коронавіруса COVID-19. Померли 11 осіб

В Україні підтвердили 480 випадків коронавіруса COVID-19. Померли 11 осіб

Кира Молчанова
Статистика, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Поки по всьому світу коронавірус виявили у 722 435 осіб, за добу в Україні зафіксували 62 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 30 березня 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних 6 пацієнтів одужали. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Статистка по областях виглядає так:

  • Вінницька область - 23 випадки;
  • Волинська область - 2 випадки;
  • Дніпропетровська область - 8 випадків;
  • ▪Донецька область - 6 випадків;
  • Житомирська область - 5 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 11 випадків;
  • Івано-Франківська область - 41 випадок;
  • Кіровоградська область - 4 випадки;
  • Київ р. - 102 випадки;
  • Київська область - 49 випадків;
  • Львівська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 2 випадки;
  • Одеська область - 8 випадків;
  • Полтавська область - 1 випадок;
  • Рівненська область - 11 випадків;
  • Сумська область - 9 випадків;
  • Тернопільська область - 60 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Хмельницька область - 2 випадки;
  • Чернівецька область - 75 випадків;
  • Черкаська область - 50 випадків;
  • Чернігівська область - 2 випадки.

В повідомленні додали, що у них немає даних, скільки людей захворіли на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської областей і в місті Севастополь.

Карта поширення коронавіруса

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря

Як повідомляли Україніські Новини, на вечір 29 березня в Україні було 475 випадків захворювання.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Крім того, медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.

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