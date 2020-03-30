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30 марта 2020, понедельник, 10:30 420
Экономика 2020-03-30T10:30:08+03:00
Українські Новини
Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 марта

Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,69 коп. до 30,4300 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,21 коп. до 30,4300 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,9490 28,6427 30,4300 31,4850 3,10 3,70
Максимальный 28,3000 30,3000 30,8500 32,0000 3,47 4,00
Минимальный 27,5000 28,1000 29,3000 30,9500 2,45 3,50

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

А НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом


Кроме того, экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD на ближайшие две недели.

Также финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

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