На ближайшие две недели курсовой коридор составит 27,5-28 UAH/USD, - Кухар

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, комментируя сложившуюся ситуацию с курсом гривны, прогнозирует курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD.

Об этом он сообщил в интервью Ukrlife.TV, передают Українські Новини.



"Как всегда, во время толчков продавцы валюты, это экспортеры, придерживают валюту, и увидев, что Нацбанк не пускает курс выше 28, стали активно продавать доллары", - сказал экономист.



При этом, по его данным, средства банков на корсчетах за рубежом выросли в полтора раза до 9 млрд долларов.



"Вот эти 3,5 млрд долларов будут сейчас понемногу продаваться… "Если не будет толчкообразных сложных вызовов, то я предвижу на эту и следующую неделю, что курс будет находиться не в коридоре 27-29, а 27,5-28 гривен за доллар", - подчеркнул экономист.



При этом он затруднился дать более долгосрочный прогноз курса гривны, так как ситуация изменяется довольно динамично и для анализа очень мало входных данных.



Напомним, ранее Михаил Кухар прогнозировал курсовой коридор 27-29 UAH/USD.



Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.