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25 марта 2020, среда, 18:06 101
Экономика 2020-03-25T18:37:27+02:00
Українські Новини
На ближайшие две недели курсовой коридор составит 27,5-28 UAH/USD, - Кухар

На ближайшие две недели курсовой коридор составит 27,5-28 UAH/USD, - Кухар

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, Михаил Кухар
Доллары
Доллары

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, комментируя сложившуюся ситуацию с курсом гривны, прогнозирует курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD.

Об этом он сообщил в интервью Ukrlife.TV, передают Українські Новини.

"Как всегда, во время толчков продавцы валюты, это экспортеры, придерживают валюту, и увидев, что Нацбанк не пускает курс выше 28, стали активно продавать доллары", - сказал экономист.

При этом, по его данным, средства банков на корсчетах за рубежом выросли в полтора раза до 9 млрд долларов.

"Вот эти 3,5 млрд долларов будут сейчас понемногу продаваться… "Если не будет толчкообразных сложных вызовов, то я предвижу на эту и следующую неделю, что курс будет находиться не в коридоре 27-29, а 27,5-28 гривен за доллар", - подчеркнул экономист.

При этом он затруднился дать более долгосрочный прогноз курса гривны, так как ситуация изменяется довольно динамично и для анализа очень мало входных данных.

Напомним, ранее Михаил Кухар прогнозировал курсовой коридор 27-29 UAH/USD.

Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

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