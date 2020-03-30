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30 марта 2020, понедельник, 09:15 157
Кабмин 2020-03-30T09:16:24+03:00
Українські Новини
Падение ВВП и рост инфляции: Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей

Падение ВВП и рост инфляции: Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей

Анна Рудык
Кабмин, Инфляция, ВВП, падение ВВП, карантин в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram-канале, передают Українські Новини.

По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%.

Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.

Сальдо торгового баланса сократится с 14,88 до 9,29 млрд гривен, средняя зарплата составит 11 тыс. гривен против ожидаемых 12,5 тыс. гривен.

Среднегодовой курс гривны к доллару составит 29,5 UAH/USD, учитывая, что во втором полугодии курс может достичь 30,5 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в ЕБА заявляли, что ВВП может снизиться на 9% из-за продления карантина.

Тем временем падение ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,9%, инфляция 8,7, а среднегодовой курс 29,5 UAH/USD.

А доходы госбюджета-2020 планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен. 

Кроме того, Национальный банк отмечает, что инфляция сохраняется на низком уровне. Также НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн.

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Падение ВВП и рост инфляции: Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей
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