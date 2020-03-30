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30 марта 2020, понедельник, 06:00 150
Экономика 2020-03-30T06:00:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник

Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара
Доллары
Доллары

В то время, как доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,4974
1 доллар США 28,1830
1 швейцарский франк 29,2158
10 иен 2,5912
10 российских рублей 3,5783
1 евро 30,9027


Как сообщали Українські Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Кроме того, экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD на ближайшие две недели.

Также финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Тем временем, что ожидать в дальнейшем от стремительного роста курса доллара. 

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