Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник

В то время, как доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,4974 1 доллар США 28,1830 1 швейцарский франк 29,2158 10 иен 2,5912 10 российских рублей 3,5783 1 евро 30,9027



Как сообщали Українські Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Кроме того, экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует курсовой коридор 27,5-28 UAH/USD на ближайшие две недели.



Также финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.



Тем временем, что ожидать в дальнейшем от стремительного роста курса доллара.