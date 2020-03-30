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30 березня 2020, понеділок, 10:30 16
Економіка 2020-03-30T10:43:36+03:00
Українські Новини
Долар впав після вихідних. Курс валют на 30 березня

Долар впав після вихідних. Курс валют на 30 березня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як Кабмін погіршив прогноз макропоказників, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 березня на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,69 коп. до 30,4300 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,21 коп. до 30,4300 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,9490 28,6427 30,4300 31,4850 3,10 3,70
Максимальний 28,3000 30,3000 30,8500 32,0000 3,47 4,00
Мінімальний 27,5000 28,1000 29,3000 30,9500 2,45 3,50

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

А НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозує курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD на найближчі два тижні. Також фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари за спекулятивним курсом.

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