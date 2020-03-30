Падіння ВВП та зростання інфляції: Кабмін погіршив прогноз макропоказників

Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram-каналі, передають Українські Новини. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%. Сальдо торгового балансу скоротиться з 14,88 до 9,29 млрд гривень, середня зарплата становитиме 11 тис. гривень проти очікуваних 12,5 тис. гривень. Середньорічний курс гривні до долара становитиме 29,5 UAH\/USD, враховуючи, що в другому півріччі курс може досягти 30,5 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у ЄБА заявляли, що ВВП може знизитися на 9% через продовження карантину. Тим часом падіння ВВП в 2020 очікується на рівні 3,9%, інфляція 8,7, а середньорічний курс 29,5 UAH\/USD. А доходи держбюджету-2020 планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень. Крім того, Національний банк відзначає, що інфляція зберігається на низькому рівні. НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн.