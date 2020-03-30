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30 березня 2020, понеділок, 09:15 46
Кабмін 2020-04-01T04:00:36+03:00
Українські Новини
Падіння ВВП та зростання інфляції: Кабмін погіршив прогноз макропоказників

Падіння ВВП та зростання інфляції: Кабмін погіршив прогноз макропоказників

Анна Рудык
Кабмін, інфляція, Падіння ВВП, коронавірус в Україні
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавірус.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram-каналі, передають Українські Новини.

За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%.

Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.

Сальдо торгового балансу скоротиться з 14,88 до 9,29 млрд гривень, середня зарплата становитиме 11 тис. гривень проти очікуваних 12,5 тис. гривень.

Середньорічний курс гривні до долара становитиме 29,5 UAH/USD, враховуючи, що в другому півріччі курс може досягти 30,5 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄБА заявляли, що ВВП може знизитися на 9% через продовження карантину.

Тим часом падіння ВВП в 2020 очікується на рівні 3,9%, інфляція 8,7, а середньорічний курс 29,5 UAH/USD.

А доходи держбюджету-2020 планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень.

Крім того, Національний банк відзначає, що інфляція зберігається на низькому рівні. НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні і продав на міжбанку $11 млн.

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