Падение ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,9%, инфляция 8,7, а среднегодовой курс 29,5 UAH/USD

По итогу 2020 года падение ВВП в Украине может составить 3,9% вместо ожидаемых 3,7% роста.

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Как сообщил Українським Новинам источник в правительстве, такой показатель роста экономики был утвержден Кабинетом Министров в макропрогнозе на заседании 29 марта.

По информации собеседника агентства, инфляция по итогу года согласно новому макропрогнозу вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.

Сальдо торгового баланса сократится с 14,88 до 9,29 млрд гривен, средня зарплата составит 11 тыс. гривен против ожидаемых 12,5 тыс.

Среднегодовой курс гривны к доллару составит 29,5 UAH/USD, учитывая, что во втором полугодии курс может достичь 30,5 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доходы госбюджета-2020 планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен.

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.