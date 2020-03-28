Коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч. Данные на 28 марта

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Всего в мире из 597 300 случаев заболевания 131708 человек выздоровели и 27364 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 104 661 случай заражения, в Италии - 86 498, в Китае - 81 946, в Испании - 65 719, Германии - 50 871, Франции - 33 414, Иране - 32332.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировано в Италии - 9134 случаев. Также 5138 летальных случаев зафиксировали в Испании. В то же время, в Германии, несмотря на более 50 000 подтвержденных случаев, жертвами вируса стали 351 человек.

В Италии из 86 498 случаев заражений на коронавирус 9134 больных умерло, 10950 выздоровели.

В Китае из 81 905 заболевших 3291 умерло, 74181 человек выздоровели.

В США из 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.



Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Сегодня, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.