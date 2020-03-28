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28 марта 2020, суббота, 08:17 77 Инфографика
Медицина 2020-03-28T08:24:53+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч. Данные на 28 марта

Коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч. Данные на 28 марта

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в мире, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как за день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, 27 марта во всем мире было зарегистрировано 532 742 случая заражения коронавирусом, 28 марта их количество увеличилось до 597 300.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Всего в мире из 597 300 случаев заболевания 131708 человек выздоровели и 27364 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 104 661 случай заражения, в Италии - 86 498, в Китае - 81 946, в Испании - 65 719, Германии - 50 871, Франции - 33 414, Иране - 32332.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировано в Италии - 9134 случаев. Также 5138 летальных случаев зафиксировали в Испании. В то же время, в Германии, несмотря на более 50 000 подтвержденных случаев, жертвами вируса стали 351 человек.

В Италии из 86 498 случаев заражений на коронавирус 9134 больных умерло, 10950 выздоровели.

В Китае из 81 905 заболевших 3291 умерло, 74181 человек выздоровели.

В США из 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. 


Ранее  Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Сегодня, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

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