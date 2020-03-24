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24 марта 2020, вторник, 13:23 264
Общество 2020-03-24T13:23:33+02:00
Українські Новини
Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы

Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы

Анна Рудык
Аптеки, карантин в Киеве, медицинские маски, Дезинфекторы
Дезинфектор
Дезинфектор

В Киеве образовался дефицит  медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, которые взлетели в цене и о поставках которых власть сообщает постоянно. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с недостатком данных медтоваров в аптеках.

Так, Кличко отметил, что в первую очередь средства защиты и медикаменты отправляются в больницы.

"Хочу также напомнить, действительно сложная ситуация, большой ажиотаж. Городу принадлежат только аптеки коммунального предприятия “Фармация”. Все медикаменты и средства защиты, которые мы получаем, распределяем в наши аптеки, этой сети. Понятно, что из-за безумного ажиотажа все это быстро раскупается. Хочу отметить еще раз: медицинские маски, средства защиты мы в первую очередь отправляем в медицинские учреждения врачам. И это критически необходимо", - сказал Кличко.

Также он отметил, что количество масок и дезинфекторов увеличится в ближайшие дни.

"Тесты, маски, защитные костюмы, медоборудование мы закупаем сами, из бюджета столицы. Сложно, но шаг за шагом увеличивается количество масок и дезинфекторов, мы этот процесс контролируем и в ближайшие дни их количество будет еще увеличено", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Кличко не знает, когда учебу в школах и университетах можно будет возобновить.

Также в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

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