Вже не дефіцитні, але все ще дуже дорогі. Скільки коштують антисептики в інтернеті і аптеках

З початком карантину в Україні і першими випадками захворювання коронавірусом в країні, почався небувалий ажіотаж на засоби дезінфекції та медичні маски, які можна пошити і самостійно, при цьому не переплачуючи. Українські Новини дізналися, яка ситуація з продажем антисептиків в інтернеті і скільки доведеться віддати за дані засоби гігієни.

Варто відзначити, що в інтернет магазинах порівняно з 24 березня асортимент дезінфікуючих засобів збільшився, з'явилося безліч нових найменувань і більшість з них в наявності.

Дезінфектори в інтернет магазинах

Ціни на антисептики

Проте ціни не можуть порадувати так, як наявність вибору. За 50 мл дезинфікуючого засобу в середньому доведеться віддати 80-100 гривень, також є і акційні пропозиції - 100 мл/100 гривень, проте їх можна зустріти рідше.

Антисептики у великих упаковках

На сайтах оголошень можна знайти антисептики за більш прийнятною ціною - від 25 гривень за 50 мл. Однак до складу таких засобів варто придивлятися уважніше.

Антисептики на сайтах оголошень

А на спеціалізованих сайтах ціни набагато вище і 90 мл дезінфектора пропонують за 160 гривень.

Ціни на дезінфектори на спецсайт

Також деякі мережі аптек пропонують антисептики за ціною від 60 гривень за 50 мл.

Як повідомляли Українські Новини, в аптеках дефіцит масок, а в інтернеті вони за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин.

Раніше Кличко розповів, у які аптеки Київ розподіляє маски і дезінфектори.