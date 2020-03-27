Вже не дефіцитні, але все ще дуже дорогі. Скільки коштують антисептики в інтернеті і аптеках

З початком карантину в Україні і першими випадками захворювання коронавірусом в країні, почався небувалий ажіотаж на засоби дезінфекції та медичні маски, які можна пошити і самостійно, при цьому не переплачуючи. Українські Новини дізналися, яка ситуація з продажем антисептиків в інтернеті і скільки доведеться віддати за дані засоби гігієни. Варто відзначити, що в інтернет магазинах порівняно з 24 березня асортимент дезінфікуючих засобів збільшився, з'явилося безліч нових найменувань і більшість з них в наявності. Дезінфектори в інтернет магазинах Ціни на антисептики Проте ціни не можуть порадувати так, як наявність вибору. За 50 мл дезинфікуючого засобу в середньому доведеться віддати 80-100 гривень, також є і акційні пропозиції - 100 мл\/100 гривень, проте їх можна зустріти рідше. Антисептики у великих упаковках На сайтах оголошень можна знайти антисептики за більш прийнятною ціною - від 25 гривень за 50 мл. Однак до складу таких засобів варто придивлятися уважніше. Антисептики на сайтах оголошень А на спеціалізованих сайтах ціни набагато вище і 90 мл дезінфектора пропонують за 160 гривень. Ціни на дезінфектори на спецсайт Також деякі мережі аптек пропонують антисептики за ціною від 60 гривень за 50 мл. Як повідомляли Українські Новини, в аптеках дефіцит масок, а в інтернеті вони за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин. Раніше Кличко розповів, у які аптеки Київ розподіляє маски і дезінфектори.