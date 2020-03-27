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27 березня 2020, пʼятниця, 14:59 13
Економіка 2020-03-27T17:30:04+02:00
Українські Новини
Вже не дефіцитні, але все ще дуже дорогі. Скільки коштують антисептики в інтернеті і аптеках

Вже не дефіцитні, але все ще дуже дорогі. Скільки коштують антисептики в інтернеті і аптеках

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, антисептик, дезінфікуючий засіб, дезінфектори, ціни на дезінфектори
Антисептик. Фото: freepik
Антисептик. Фото: freepik

З початком карантину в Україні і першими випадками захворювання коронавірусом в країні, почався небувалий ажіотаж на засоби дезінфекції та медичні маски, які можна пошити і самостійно, при цьому не переплачуючи. Українські Новини дізналися, яка ситуація з продажем антисептиків в інтернеті і скільки доведеться віддати за дані засоби гігієни.

Варто відзначити, що в інтернет магазинах порівняно з 24 березня асортимент дезінфікуючих засобів збільшився, з'явилося безліч нових найменувань і більшість з них в наявності.

Дезінфектори в інтернет магазинахДезінфектори в інтернет магазинах

Ціни на антисептикиЦіни на антисептики

Проте ціни не можуть порадувати так, як наявність вибору. За 50 мл дезинфікуючого засобу в середньому доведеться віддати 80-100 гривень, також є і акційні пропозиції - 100 мл/100 гривень, проте їх можна зустріти рідше.

Антисептики у великих упаковкахАнтисептики у великих упаковках

На сайтах оголошень можна знайти антисептики за більш прийнятною ціною - від 25 гривень за 50 мл. Однак до складу таких засобів варто придивлятися уважніше.

Антисептики на сайтах оголошеньАнтисептики на сайтах оголошень

А на спеціалізованих сайтах ціни набагато вище і 90 мл дезінфектора пропонують за 160 гривень.

Ціни на дезінфектори на спецсайтЦіни на дезінфектори на спецсайт

Також деякі мережі аптек пропонують антисептики за ціною від 60 гривень за 50 мл.

Як повідомляли Українські Новини, в аптеках дефіцит масок, а в інтернеті вони за захмарною ціною: за скільки продають медичні маски в карантин.

Раніше Кличко розповів, у які аптеки Київ розподіляє маски і дезінфектори.

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