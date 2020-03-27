Кличко призвал киевлян "стучать" на людей с симптомами коронавируса

Сегодня, 27 марта, мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг касательно ситуации с распространением коронавируса, которым заразились уже 218 человек в Украине, и карантином в Киеве, где призвал украинцев сообщать о людях, у которых замечены симптомы коронавируса, передают Українські Новини.

"Прежде всего нужно создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Этих людей нужно сразу же отправлять на лечение или изоляцию. Потому власть создает мониторинговую группу, работающую над сбором информации - семейных врачей, Минздрава и Госпогранслужбы, управления Нацполиции. И киевляне тоже должны присоединится к этому и предоставлять информацию про известные им случаи заболевания или людей, которые контактируют с потенциально больными", - заявил Кличко.

Также Кличко отметил, что только консолидацией усилий можно локализовать и остановить распространение вируса.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

Также вчера во время брифинга Кличко показал видео, как лечат больных коронавирусом в Киеве. А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.