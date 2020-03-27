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27 марта 2020, пятница, 12:07 2602 Обновляется
Общество 2020-03-27T12:31:00+02:00
Українські Новини
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко

В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве

В Киеве количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 55 человек. Об этом во время брифинга сегодня, 27 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что в Киеве количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 8 человек.

"Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин от 43 до 59 лет. Двое пациентов были госпитализированы в Александровсую больницу, двое - в Городскую клиническую больницу №4, еще двое - в центральный госпиталь МВД, а двое находятся на самоизоляции под присмотром врачей", - сказал Кличко.

Также экспресс-тестами и лабораторными обследованиями протестированы больше 1,5 тыс. киевлян, Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет еще 32 образца.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

Также вчера во время брифинга Кличко показал видео, как лечат больных коронавирусом в Киеве. А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

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