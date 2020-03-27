Расходы на субсидии Кабмин предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде уменьшить финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,3 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен, хотя Кабинет Министров увеличил на 50% социальные нормативы при начислении жилищных субсидий на время продленного карантина.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Сейчас в госбюджете-2020 в числе расходов Министерства социальной политики предусмотрено выделить на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого, жидкого бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 47 569,8 млн гривен.

В предлагаемых изменениях предусмотрено выделить на эти цели 39 329,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2020 предусматривает сокращение на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из бюджета льгот и жилищных субсидий.

В среду, 25 марта, Кабмин увеличил на 50% соцнормативы при начислении жилищных субсидий на время карантина, предусмотрел назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, и запретил в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Кабмин также намерен отменить увеличение с мая с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства норму платы за жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии.

Также на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.