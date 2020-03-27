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27 марта 2020, пятница, 11:02 1031
Политика 2020-03-27T11:04:07+02:00
Українські Новини
Расходы на субсидии Кабмин предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен

Расходы на субсидии Кабмин предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Субсидия, Жилищная субсидия

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде уменьшить финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,3 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен, хотя Кабинет Министров увеличил на 50% социальные нормативы при начислении жилищных субсидий на время продленного карантина.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Сейчас в госбюджете-2020 в числе расходов Министерства социальной политики предусмотрено выделить на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого, жидкого бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 47 569,8 млн гривен.

В предлагаемых изменениях предусмотрено выделить на эти цели 39 329,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2020 предусматривает сокращение на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из бюджета льгот и жилищных субсидий.

В среду, 25 марта, Кабмин увеличил на 50% соцнормативы при начислении жилищных субсидий на время карантина, предусмотрел назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, и запретил в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Кабмин также намерен отменить увеличение с мая с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства норму платы за жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии.

Также на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

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