Рубль резко подорожал. Курс российской нацвалюты на 27 марта

В то время, как доллар и евро перед выходными взлетели, в пятницу, 27 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во четверг, 26 марта, повысился на 3 копейки до 3,11 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на на 10 копеек и составляет 3,78 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 27 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,11 3,78 Максимальный 3,50 5,00 Минимальный 2,45 3,50

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 марта на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс покупки повысился на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.

Также МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины.

Ранее банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.

Тем временем, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг снизился на 18 коп. до 28,20 UAH/USD.