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27 марта 2020, пятница, 10:46 119
Кабмин 2020-03-27T10:46:43+02:00
Українські Новини
Кабмин предлагает отказаться от помощи на развитие скорой в регионах

Кабмин предлагает отказаться от помощи на развитие скорой в регионах

Елена Новикова
Кабинет Министров, Госбюджет, Скорая помощь, государственный бюджет, Экстренная медицинская помощь, Местные бюджеты
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде отказаться от выделения из государственного бюджета 922,569 млн гривен субвенции местным бюджетам на развитие экстренной медицинской помощи, в то время, как предлагает увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 9,1 млрд гривен.

Об этом говориться в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Согласно предложениям, не предусмотрено выделение средств на данную бюджетную программу, а заложенное ранее финансирование предлагается направить на развитие экстренной медицинской помощи на общегосударственном уровне.

Расходы Министерства здравоохранения на общегосударственные издержки и кредитование предлагается сократить на 5,3%, или на 0,934 млрд гривен до 16,773 млрд гривен.

Общее финансирование министерства предлагается увеличить на 0,48% до 98,656 млрд гривен, при этом финансирование аппарата - увеличить на 2,1% до 26,331 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабинета Министров в государственный бюджет на 2020 год не является окончательным.

Кабинет Министров проводит консультации с председателями фракций и групп Верховной Рады по поводу внеочередного заседания 28 марта.

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