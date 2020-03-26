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26 марта 2020, четверг, 20:34 19
Кабмин 2020-03-26T20:40:09+02:00
Українські Новини
Финансирование МВД Кабмин хочет увеличить на 9 млрд гривен

Финансирование МВД Кабмин хочет увеличить на 9 млрд гривен

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, МВД, Финансирование
МВД. Фото: 112.ua
МВД. Фото: 112.ua

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 9,1 млрд гривен до 92,9 млрд гривен, в то время, как на сокращает вполовину расходы Минкультуры.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Общий фонд, согласно проекту, составляет 81,6 млрд гривен, специальный фонд - 11,3 млрд гривен.

56,5 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты, из них 4,5 млрд на зарплаты сотрудников аппарата МВД вместо 10 млрд гривен, предусмотренных ранее.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Кабинет Министров также предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование секретариата правительства на 1,4 млрд гривен с 3,6 млрд до 2,2 млрд.

Кроме того, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен, которые ранее планировали повысить из-за карантина.

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