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26 марта 2020, четверг, 13:24 584
Верховная Рада и партии 2020-03-26T13:26:31+02:00
Українські Новини
Проект изменений Кабмина в госбюджет-2020 не является окончательным, - Разумков

Проект изменений Кабмина в госбюджет-2020 не является окончательным, - Разумков

Елена Новикова
Кабмин, государственный бюджет, Дмитрий Разумков, Госбюджет-2020, Проект госбюджета-2020
Верховная Рада, Разумков Скриншот телеканала
Верховная Рада, Разумков Скриншот телеканала "Рада"

В то время, как следующая сессия Верховной Рады может пройти на стадионе или в концертном зале, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабинета Министров в государственный бюджет на 2020 год не является окончательным.

Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания председателей фракций и групп с правительством, передают Українськi Новини.

"Есть несколько наработок, есть несколько сценариев, которые сегодня разрабатываются во время подготовки законопроектов. Так же само были озвучены и эти цифры, есть немного другие и еще раз говорю, будет некорректно и неправильно говорить о каких-то фиксированных цифрах, поскольку сегодня продолжает работать рабочая группы под этим процессом", - сказал Разумков.

Также по итогам собрания бывший Президент, лидер "Европейской солидарности" и депутат Рады Петр Порошенко заявил, что войдет в антикризисный штаб при правительстве, который совместно с Офисом Президента и представителями фракций будет работать над законодательными изменениями для преодоления экономического кризиса.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Кабмин провел консультации с председателями фракций и групп Рады по поводу внеочередного заседания 28 марта.

Также Кабмин хочет сократить расходы из государственного бюджета предварительно на строительство дорог, поддержкку аграриев, сферы образования и кино.

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