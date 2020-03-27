Кабмін пропонує відмовитися від допомоги на розвиток швидкої в регіонах

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді відмовитися від виділення з державного бюджету 922,569 млн гривень субвенції місцевим бюджетам на розвиток екстреної медичної допомоги, в той час, як пропонує збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 9,1 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Згідно з пропозиціями, не передбачено виділення коштів на цю бюджетну програму, а заставлене раніше фінансування пропонується направити на розвиток екстреної медичної допомоги на загальнодержавному рівні.

Видатки Міністерства охорони здоров'я на загальнодержавні витрати і кредитування пропонується скоротити на 5,3%, або на 0,934 млрд гривень до 16,773 млрд гривень.

Загальне фінансування міністерства пропонується збільшити на 0,48% до 98,656 млрд гривень, при цьому фінансування апарату - збільшити на 2,1% до 26,331 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проєкт змін Кабінету Міністрів до державного бюджету на 2020 рік не є остаточним.

Кабінет Міністрів проводить консультації з головами фракцій і груп Верховної Ради з приводу позачергового засідання 28 березня.