Из Торонто вылетел спецрейс: оттуда эвакуируются 274 украинца

Из Торонто, Канады, в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

Дипломаты напомнили эвакуированным об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто до Киева. Желаем им счастливого пути и напоминаем об обязательной самоизоляции в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки 13,5 тыс. украинцев вернулись домой.

Как сообщали Українські Новини, из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами: на борту 354 человека и кошка.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.