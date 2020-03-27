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27 марта 2020, пятница, 09:11 7
Америка 2020-03-27T09:11:35+02:00
Українські Новини
Из Торонто вылетел спецрейс: оттуда эвакуируются 274 украинца

Из Торонто вылетел спецрейс: оттуда эвакуируются 274 украинца

Ольга Фандорина
Канада, Эвакуация, Торонто, Возвращение украинцев
Канада из окна самолета. Фото: facebook.com/UkraineInCanada
Канада из окна самолета. Фото: facebook.com/UkraineInCanada

Из Торонто, Канады, в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

Дипломаты напомнили эвакуированным об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто до Киева. Желаем им счастливого пути и напоминаем об обязательной самоизоляции в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки 13,5 тыс. украинцев вернулись домой.

Как сообщали Українські Новини, из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами: на борту 354 человека и кошка.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оставшихся за границей украинцев будет проблематично вернуть.

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