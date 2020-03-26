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26 марта 2020, четверг, 14:00 93
Общество 2020-03-26T14:00:48+02:00
Українські Новини
За прошедшие сутки 13,5 тыс. украинцев вернулись домой, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки 13,5 тыс. украинцев вернулись домой, - Госпогранслужба

Елена Новикова
Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Украине, Температурный скрининг, самоизоляция, Возвращение украинцев
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль поручил запретить пассажирские перевозки через границу до 28 марта, 13,5 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В общем вчера украинскую границу пересекли почти 22 тысячи человек, из которых более 13,5 тысяч - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6 670 иностранцев", - сказано в нем.

Отмечается, что во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений, за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс. человек.

Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции.

Относительно жалоб граждан, выражающих недовольство более длительной процедурой контроля, проводится разъяснительная работа о необходимости ограничительно-карантинных мероприятий.

Также пограничники отмечают необходимость дальнейшей самоизоляции граждан.

За прошедшие сутки при содействии Госпогранслужбы транспортными средствами, предоставленными местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, обеспечена перевозка через границу почти 3,8 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.

Также 25 марта было оформлено 2 эвакуационные поезда из Перемышля.

Всего в Украину этими рейсами прибыло почти 1 240 наших соотечественников и 1 иностранец.

Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19.

Кроме того, в столичном аэропорту оформлено пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 20:00 24 марта, по данным МИДа, 78 592 украинца, пребывавших за рубежом, эвакуированы в Украину.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оставшихся за границей украинцев будет проблематично вернуть.

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