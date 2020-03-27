подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 08:16 645
Общество 2020-03-27T08:16:26+02:00
Українські Новини
Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами: на борту 354 человека и кошка

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами: на борту 354 человека и кошка

Ольга Фандорина
Киев, Нью-Йорк, Эвакуация, Возвращение украинцев, Спецрейс

В то время, как президент заявил, что после закрытия границ украинцев будут эвакуировать постепенно, из Нью-Йорка вылетел первый из двух спецрейсов с украинцами, которые не смогли вернуться на родину до 16 марта. Об этом сообщает "Голос Америки" в Twitter.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк – Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажиров", – говорится в сообщении.

Каждый из 360 пассажиров обеспечен масками во время перелета и по прибытию.

Киевлянка Мила Щепина, вместе с сыном и кошкой смогла добраться из Чикаго в Нью-Йорк и сняла трогательное видео из аэропорта имени Кеннеди, которое размещено в официальном Twitter Голоса Америки, и показала как происходила посадка на рейс.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.

Больше новостей о: Киев Нью-Йорк Эвакуация Возвращение украинцев Спецрейс

Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
Новости
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:18
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
Из Торонто вылетел спецрейс: оттуда эвакуируются 274 украинца 09:11
Правда или миф: можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных 08:52
Как COVID-19 поражает легкие и что с ними происходит: ученые показали на видео 08:48
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
больше новостей
Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok