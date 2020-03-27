Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами: на борту 354 человека и кошка

В то время, как президент заявил, что после закрытия границ украинцев будут эвакуировать постепенно, из Нью-Йорка вылетел первый из двух спецрейсов с украинцами, которые не смогли вернуться на родину до 16 марта. Об этом сообщает "Голос Америки" в Twitter.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк – Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажиров", – говорится в сообщении.

Каждый из 360 пассажиров обеспечен масками во время перелета и по прибытию.

Киевлянка Мила Щепина, вместе с сыном и кошкой смогла добраться из Чикаго в Нью-Йорк и сняла трогательное видео из аэропорта имени Кеннеди, которое размещено в официальном Twitter Голоса Америки, и показала как происходила посадка на рейс.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.

Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака. pic.twitter.com/r92tjKgyGX — Голоc Амepики (@chastime) March 26, 2020

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.