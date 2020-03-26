Режим чрезвычайной ситуации не дает права следить за украинцами, — омбудсмен Денисова

Введенный накануне режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для правоохранителей следить за перемещением граждан.

Об этом заявила на странице Офиса обмудсмена в социальной сети Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Режим чрезвычайной ситуации не может быть основанием для отслеживания правоохранительными органами активности и, в частности перемещения физических лиц, в том числе с помощью мобильных телефонов. Даже с целью обеспечения выполнения условий карантина!" — говорится в нем.

Согласно сообщению, введение режима чрезвычайной ситуации прежде всего касается работы государственных органов и органов местного самоуправления и призван консолидировать их работу для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

В соответствии с положениями ст. 32 Конституции, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией.

"Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека", — говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини рассказывали, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

До этого рассказали, что такое чрезвычайное положение и почему его вводят.