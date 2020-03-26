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26 марта 2020, четверг, 21:05 378
Общество 2020-03-26T21:08:43+02:00
Українські Новини
Кабмин скорректировал норму в 10 человек на один автобус или трамвай

Кабмин скорректировал норму в 10 человек на один автобус или трамвай

Кира Молчанова
Кабмин, Перевозки, Троллейбус, Общественный транспорт, карантин в Украине
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Теперь во время карантина общественным транспортом допускается перевозить не 10 человек, как это было раньше, а не больше, чем половина количества мест для сидения.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 25 марта 2020 года.

Постановление касается трамваев, троллейбусов и автобусов на регулярных маршрутах. В то же время, в служебном транспорте можно перевозить столько человек, сколько там мест для сидения.

Принятое постановление продолжает запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом между городами и областями.

Как сообщали Українські Новини, сейчас в Киеве воспользоваться общественным транспортом могут те, у кого есть особое разрешение.

После того, как в Киеве начали действовать эти ограничения, в сети начали активно торговать подобными пропусками.

После этого Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Кабинет Министров разрешил предприятиям осуществлять перевозку своих сотрудников на арендованном транспорте во время карантина.

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