Кабмин скорректировал норму в 10 человек на один автобус или трамвай

Теперь во время карантина общественным транспортом допускается перевозить не 10 человек, как это было раньше, а не больше, чем половина количества мест для сидения.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 25 марта 2020 года.

Постановление касается трамваев, троллейбусов и автобусов на регулярных маршрутах. В то же время, в служебном транспорте можно перевозить столько человек, сколько там мест для сидения.

Принятое постановление продолжает запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом между городами и областями.

Как сообщали Українські Новини, сейчас в Киеве воспользоваться общественным транспортом могут те, у кого есть особое разрешение.

После того, как в Киеве начали действовать эти ограничения, в сети начали активно торговать подобными пропусками.

После этого Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Кабинет Министров разрешил предприятиям осуществлять перевозку своих сотрудников на арендованном транспорте во время карантина.