Кабмин хочет урезать расходы на субсидии на 8 млрд гривен, - депутат

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен, которые ранее планировали повысить из-за карантина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українські Новини.

"Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн (!!!), прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - написал он.

Гончаренко также сообщил, что Кабмин предлагает Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

На данный момент этого законопроекта нет в числе зарегистрированных на сайте Рады.

Ранее сообщалось, что на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.

Как сообщали Українські Новини, парламент предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.