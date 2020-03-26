Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 9,1 млрд гривень до 92,9 млрд гривень, в той час, як на наполовину скорочує витрати Мінкультури.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Загальний фонд, згідно з проєктом, становить 81,6 млрд гривень, спеціальний фонд - 11,3 млрд гривень.

56,5 млрд гривень пропонується виділити на зарплати, з них 4,5 млрд на зарплати співробітників апарату МВС замість 10 млрд гривень, передбачених раніше.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Кабінет Міністрів також попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування секретаріату уряду на 1,4 млрд гривень з 3,6 млрд до 2,2 млрд.

Крім того, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень, які раніше планували підвищити через карантин.