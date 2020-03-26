Кабмин предлагает увеличить дефицит госбюджета почти в четыре раза, - депутат

После того, как Кабинет Министров увеличил на 50% социальные нормативы при начислении жилищных субсидий на время продленного карантина, а также пообщал доплатить пенсионерам по тысяче гривен, парламент предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українські Новини.

"Кабмин предложил ВР изменения в Госбюджет (далее по тексту ГБ). Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен (!), Или почти в 4 раза!!", - написал депутат.

Он добавил, что как покрытие дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд гривен (скорее всего идет речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд гривен.

Также предлагается создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд гривен, который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд (ПФ) заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.