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26 марта 2020, четверг, 08:04 3566
Экономика 2020-03-26T08:05:00+02:00
Українські Новини
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина

Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина

Ольга Фандорина
Коммунальные услуги, Коронавирус, Субсидии, карантин в Украине, Субсидии во время карантина

Кабинет Министров увеличил на 50% социальные нормативы при начислении жилищных субсидий на время продленного карантина.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы предлагаем предоставлять дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина  путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой, водоотвода в связи с вынужденным постоянным пребыванием дома и увеличением потребления соответствующих услуг", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе заседания.

Члены Кабмина данную инициативу поддержали.

Согласно сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля в его Telegram-канале, субсидии для оплаты ЖКУ правительство увеличивает в среднем на 300 гривен, а сам механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде.

Кроме этого, Кабмин поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Для этого такие граждане должны зарегистрироваться в службе занятости, что возможно сделать в режиме онлайн.

Постановлением также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта.

Ранее, 23 марта, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

А в МОЗ количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных.

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