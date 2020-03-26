В Украине в период карантина сократилось количество преступлений, - Нацполиция

Национальная полиция отмечает сокращение количества преступлений в Украине в период карантина на 5 тыс. с 17 по 24 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной полиции.Так, в период с 17 марта по 24 марта в Украине зарегистрировано 12 742 заявления по признакам уголовных правонарушений.За аналогичный период прошлого года таких заявлений было 17 407.При этом, категория и характер преступлений не уточняются.Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел карантин с 12 марта. Он продлится до 24 апреля.Кроме того, 500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева.Ранее киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.Тем временем в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. Отмечается, что в основном эти протоколы составлялись за нарушение правил проезда.