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26 марта 2020, четверг, 20:15 220
Силовые структуры 2020-03-26T20:15:21+02:00
Українські Новини
В Украине в период карантина сократилось количество преступлений, - Нацполиция

В Украине в период карантина сократилось количество преступлений, - Нацполиция

Валерия Драгомирова
Карантин, Преступления, Нацполиция
Оружие. Фото: vladtime
Оружие. Фото: vladtime

Национальная полиция отмечает сокращение количества преступлений в Украине в период карантина на 5 тыс. с 17 по 24 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Так, в период с 17 марта по 24 марта в Украине зарегистрировано 12 742 заявления по признакам уголовных правонарушений.

За аналогичный период прошлого года таких заявлений было 17 407.

При этом, категория и характер преступлений не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел карантин с 12 марта. Он продлится до 24 апреля.

Кроме того, 500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева.

Ранее киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. 

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

Тем временем в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. Отмечается, что в основном эти протоколы составлялись за нарушение правил проезда.

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