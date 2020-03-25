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25 марта 2020, среда, 17:15 204
Судебная власть 2020-03-25T17:15:28+02:00
Українські Новини
В суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. Где больше всего нарушают украинцы

В суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. Где больше всего нарушают украинцы

Валерия Драгомирова
Суд, Карантин, Нарушение карантина, Админпротоколы
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

В суд направлены 188 административных протоколов за нарушение условий карантина с его начала.

Об этом Українським Новинам сообщили в департаменте коммуникации полиции Киева.

"С начала введения карантина зафиксировано 203 нарушения правил карантина и по этим случаям составлены административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил по карантину людей) Кодекса административных правонарушений. Из них 188 направлено в суд", - сказали в департаменте.

Отмечается, что в основном эти протоколы составлялись за нарушение правил проезда.

Также протоколы составлялись за торговлю в неустановленном месте, но не по статье о нарушении правил карантина, а по несанкционированной торговле, торговле в неустановленном месте.

Как сообщали Українськi Новини, 500 правоохранителей ежедневно контролируют режим соблюдения карантина в транспорте Киева.

Ранее киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. 

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

Тем временем Нацполиция продолжает составлять протоколы на нарушителей карантина.

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