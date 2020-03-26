В Черниговской области предварительно установлен первый случай заражения коронавирусом

В то время, как коронавирусом в Ивано-Франковской области заразился полицейский, председатель Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко заявляет, что на основании экспресс-теста предварительно установлен первый случай заражения коронавирусом в Черниговской области.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"В Борзнянскую районной больницы госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ", - написал он.



Прокопенко отметил, что для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на анализ полимерно-цепной реакции (ПЦР).

В данный момент отрабатываются контакты больного с целью помещения контактировавших лиц на 14-дневную самоизоляцию.



Председатель ОГА также добавил, что в области в 15 инфекционных отделениях имеются 200 мест для потенциальных больных, работают 32 врача-инфекциониста и 160 средних медицинских работников.



Другие отделения центральных районных больниц будут дополнительно разворачиваться в случае необходимости.



Как сообщали Українські Новини, в Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина.



Кроме того, из 25 заболевших коронавирусом в Киевской области больше всего жителей Обуховского района.