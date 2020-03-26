В Ивано-Франковской области у полицейского подтвердили коронавирус

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук заявляет о лабораторно подтвержденном случае заболевания коронавирусом полицейского, в то время, как по всему миру COVID-19 заразились 470 тысяч человек.

Об этом он сообщил в ходе брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией в области, передают Українськi Новини.



"У полицейского лабораторно подтвержден COVD-19. Он находится в областной инфекционной больнице. Состояние здоровья средней степени сложности. Известен круг общения. Проводится дезинфекция помещений, где он находился", - сказал он.



Савчук отметил, что круг общения полицейского в данный момент находится на самоизоляции.



Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош во время брифинга сообщил, что около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 10:00 26 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 43 до 156.



Кроме того, из 25 заболевших коронавирусом в Киевской области больше всего жителей Обуховского района.