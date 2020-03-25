В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина

Заболевшая коронавирусом в Конотопе (Сумская область) женщина умерла. Об этом говорится в сообщении на сайте Сумской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больницы", - сказано в нем.

Отмечается, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.

Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти.

Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Как защититься от коронавируса:

самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;

не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;

продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Также 25 марта в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в мире коронавирусом заразилось более 400 тысяч человек.