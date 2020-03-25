подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 22:16 855 Инфографика
Общество 2020-03-25T23:31:10+02:00
Українські Новини
В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина

В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса в Украине, коронавирус в Сумской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Заболевшая коронавирусом в Конотопе (Сумская область) женщина умерла. Об этом говорится в сообщении на сайте Сумской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больницы", - сказано в нем.

Отмечается, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.

Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти.

Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Как защититься от коронавируса:

  • самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;
  • не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;
  • продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Также 25 марта в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в мире коронавирусом заразилось более 400 тысяч человек.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса в Украине коронавирус в Сумской области

Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
Новости
Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных 22:44 Инфографика
В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина 22:16 Инфографика
В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - губернатор Гусев 22:10
У трети больных COVID-19 не проявляются симптомы 22:00
Коронавирус. Фото: freepik
Люди воспринимают маски как талисман. Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу 21:47
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok