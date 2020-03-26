У Чернігівській області попередньо встановлено перший випадок зараження коронавірусом

У той час, як на коронавірус в Івано-Франківській області захворів поліцейський, голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко заявляє, що на підставі експрес-тесту попередньо встановлено перший випадок зараження коронавірусом в Чернігівській області.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"У Борзнянську районну лікарню госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Еспрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-2019. Пацієнт поміщений в окремий бокс інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ", - написав він.



Прокопенко зазначив, що для підтвердження або спростування діагнозу матеріали спрямовані на аналіз полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР).



Зараз відпрацьовуються контакти хворого для того, щоб помістити осіб на 14-денну самоізоляцію.



Голова ОДА також додав, що в 15 інфекційних відділеннях є 200 місць для потенційних хворих, працюють 32 лікаря-інфекціоніста та 160 середніх медичних працівників.



Інші відділення центральних районних лікарень будуть додатково розгортатися в разі потреби.



Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області померла хвора на коронавірус жінка.



Крім того, з 25 хворих на коронавірус в Київської області найбільше жителів Обухівського району.