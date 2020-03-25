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25 марта 2020, среда, 22:00 325
Мир 2020-03-25T22:03:47+02:00
Українські Новини
У трети больных COVID-19 не проявляются симптомы

У трети больных COVID-19 не проявляются симптомы

Валерия Драгомирова
Китай, Коронавирус, Симптомы коронавируса, Covid-19
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Новым коронавирусом заразились 423 тыс. человек по всему миру. По данным китайского правительства, в около 30 процентах случаев заражений болезнь проходит бессимптомно, то есть почти треть тех, чей тест был положительным, не имели никаких симптомов COVID-19, или те появлялись позже. Об этом пишет DW со ссылкой на South China Morning Post.

Полученные в Китае показатели подтверждает также группа японских экспертов из Университета Хоккайдо. В японских пациентов, эвакуированных из китайского Уханя, часть больных, у которых не проявлялись симптомы, составила 30,8 процента.


Многое указывает на то, что "значительное количество случаев заражения не диагностируется", написали японские эксперты в письме Международного журнала инфекционных болезней (International Journal of Infectious Diseases).

Такие высокие показатели резко контрастируют с утверждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что передача вируса от лиц без симптомов является "чрезвычайно редким явлением". По данным ВОЗ, бессимптомными являются лишь от одного до трех процентов всех случаев СOVID-19 в Европейском Союзе.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии, смертность в стране все еще высокая

Тем временем в Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек. 

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